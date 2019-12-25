Кроме того, в социальных сетях выйдет выпуск авторской программы Михаила Пиотровского о том, как обычно Эрмитаж проводит дни без посетителей.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что Эрмитаж покажет работу реставраторов и копиистов онлайн. Об этом сообщается в официальной группе музея во "ВКонтакте".

"Эрмитаж временно приостановил приём посетителей, но музей при этом не перестаёт жить полной жизнью. Кроме того, мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать всё возможное и не разлучать наших посетителей с коллекциями одного из величайших музеев мира", —сказано в сообщении.

Также музей предлагает 3D-туры по экспозициям и залам. Кроме того, Эрмитаж запускает авторскую программу Михаила Пиотровского о том, как обычно музей проводит дни без посетителей.

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Фото:Piter.TV