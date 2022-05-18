Захарова заявила о несамостоятельности позиции стран ЕС по Украине

Она считает, что подобные заявления потом перекрываются заявлением "большого брата".

Офицальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о несамостоятельности позиции стран Евросоюза по Украине. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, заявления лидеров западных стран не стоит рассматривать в качестве истины в последней инстанции или официальной позиции. Она считает, что подобные заявления потом перекрываются заявлением "большого брата". В связи с этим невозможно понять, какие решения принимаются по линии ЕС.

Все, что они заявляют, затем трансформируется под руководством или исходя из конъюнктуры момента соответствующими структурами в США. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова ответила на слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных на "Азовстали".

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik