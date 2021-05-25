Захарова: ЕС пытаются устроить "вакцинную войну" против России

В МИД РФ прокомментировали обвинения Европы по гуманитарным поставкам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в Евросоюзе пытаются устроить "вакцинную войну" против Москвы. Об этом чиновница рассказал в эфире YouTube-проекта "Соловьев LIVE". Гостья программы напомнила журналисту Владимиру Соловьеву о том, что Франция ранее заявляла о том, что РФ и КНР ведут "не в очень хорошем смысле слова" вакцинную дипломатию.

Если эти вакцинные войны ведутся, то против нас. Это бесконечный поток лжи. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Сотрудника МИД РФ заметила, что власти некоторых европейских государств "абсолютно искусственно создают политический ажиотаж" вокруг темы, связанной с гуманитарной помощью.

Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС о вакцине.

Видео: YouTube / Соловьев LIVE