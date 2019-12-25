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Захарова заявила, что обмен пленными между Арменией и Азербайджаном продолжается
Сегодня, 16:37
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matveyvn

Захарова заявила, что обмен пленными между Арменией и Азербайджаном продолжается

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Около 100 военнослужащих пропали в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обмен пленными между Арменией и Азербайджаном продолжается. Об этом она рассказала на брифинге.

Процесс обмена пленными продолжается.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее мы писали, что около 100 военнослужащих пропали в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны Армении. Армянские военные несли службу в районе сел Хин Тахер и Хцаберд. Они перестали выходить на связь вечером 15 декабря. Поиски около сотни пропавших военных ведут в том числе российские миротворцы.

Теги: азербайджан, армения, захарова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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