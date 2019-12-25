Около 100 военнослужащих пропали в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обмен пленными между Арменией и Азербайджаном продолжается. Об этом она рассказала на брифинге.

Процесс обмена пленными продолжается. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее мы писали, что около 100 военнослужащих пропали в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны Армении. Армянские военные несли службу в районе сел Хин Тахер и Хцаберд. Они перестали выходить на связь вечером 15 декабря. Поиски около сотни пропавших военных ведут в том числе российские миротворцы.