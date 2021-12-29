Захарова: никаких условий РФ по выполнению минских соглашений нет

В МИД РФ считают, что киевский режим хочет отказаться от выполнения Минских соглашений, но боится признаться в этом Западу.

Москва не выдвигает никаких прочих условий к минскому комплексу мер, кроме непосредственно реализации самих договоренностей, закрепленных в тексте. Такой информацией в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" поделилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница прокомментировала высказывание украинского министра по иностранным делам Дмитрия Кулебы.

Можно ли это назвать российскими условиями или здравым смыслом? Наверное, в контексте нынешней украинской политики они считывают это так. Но, на самом деле - выполнение минских договоренностей так, как это записано. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что украинские власти не могут набраться сил и смелости публично заявить Западу и Москве о собственном отказе выполнять минские соглашения. Захарова уверена, что Киев понимает, как именно это заявление будет восприниматься в международном сообществе. Происходящее сейчас гостья шоу назвала фарсом со стороны украинской политической мысли. Она уточнила, что Киев использует подмену имплементации Минских соглашений.

Захарова: Лондон использует тему Украины из-за внутренних проблем.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

