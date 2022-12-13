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Захарова заявила, что кураторы из Вашингтона гонят украинскую армию на убой

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МИД РФ оценила слова Энтони Блинкена о "циничной ловушке".

Американские покровители и западные кураторы  отправляют украинскую армию на убой. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что народ страны уничтожается руками их собственного президента Владимира Зеленского и силами коллективного Запада.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 марта сказал, что призывы к прекращению огня могут быть циничной ловушкой. А поставки вооружений и выделение миллиардов долларов на ведение боевых действий - это не циничная ловушка?

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что действия киевского режима и США свидетельствуют лишь о том, что все обозначенные ими цели и задачи были сформулированы в контексте реалий, поэтому должны быть выполнены.

В МИД сомневаются, что Киев даст ход петиции против снарядов с ураном.

Фото и видео: МИД России

Теги: всу, госдеп, мария захарова, мид, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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