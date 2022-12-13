Захарова заявила, что киевский режим от попрошайничества перешел к шантажу США

В МИД РФ напомнили, что глава Украины призвал американцев отправлять своих детей воевать.

Украинские власти сменили тактику попрошайничества по отношению к США на прямой шантаж. Такое мнение выразила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Таким образом чиновница прокомментировала недавнее высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что американцам придется отправлять своих сыновей и дочерей в зону боевых действий.

О чем говорят эти слова Зеленского? Это говорит о том, что киевский режим от попрошайничества перешел к прямому шантажу, причем на кону уже не деньги и оружие, а человеческие жизни. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова обратила внимание, что украинский президент не уточнил, где именно находится "зона боевых действий". В МИД РФ назвали такую логику со стороны киевского режима террористической, так как боевики разворачивают вооруженные действия там, где считают нужным, а не там, где ведутся боевые действия между сторонами конфликта.

В МИД рассказали, как Запад отправляет наемников на Украину.

Фото и видео: МИД России

