Мария Захарова напомнила о военных преступлениях иностранцев на Донбассе.

Коллективный Запад под прикрытием гуманитарных миссий направляет на Украину иностранных наемников. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница добавила, что вместе с украинскими вооруженными формированиями эти зарубежные специалисты не только принимают участие в боевых действиях в регионе, но также и регулярно уличаются в массовых бесчинствах против мирных граждан.

Во многих странах-поставщиках так называемых "солдат удачи" наемничество является уголовно наказуемым преступлением. Но кого же это интересует? На кону такие деньги, такой геополитический куш. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: строительство польского военного центра на Украине втянет Варшаву в конфликт.

Фото и видео: МИД России