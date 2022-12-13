Захарова: строительство польского военного центра на Украине втянет Варшаву в конфликт

В МИД рассказали о том, что ВПЦ станет законной целью для ВС РФ.

Строительство польского военно-полевого учебного центра в западной части Украины втянет Варшаву в региональный конфликт. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница обратила внимание прессе на публикации в масс-медиа относительно формирования компанией "Любава" ВПЦ, который рассчитан на 600 мест (для украинских солдат). Центр будет создан в Волынской области. В МИД РФ напомнили коллегам о том, что военные объекты на Украине станут законной целью для Вооруженных сил РФ в рамках проведения специальной военной операции.

То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще-то, видимо, не беспокоит. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала акции в годовщину СВО в Европе.

Фото и видео: МИД России