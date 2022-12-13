Захарова заявила, что Запад сознательно разрушал существующую систему безопасности в мире

В МИД РФ оценили оценку общественности факту приостановки деятельности России в ДСНВ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала международную реакцию на приостановку участия России в ДСНВ (Договоре о стратегических наступательных вооружениях). В эфире радиостанции Sputnik чиновница объяснила слушателям, что на самом деле равноправную международную систему безопасности разрушил коллективный Запад, а не Москва. По словам эксперта, Запад уже полностью оторвался от концепции исключительности, поэтому им потребовалось разрушить все то, что хоть как-то уравнивает в правах кого-то с ними, "исключительными".

Они начали абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушать существующую систему безопасности в мире. Потому, что она предполагала равноправие, баланс интересов, взаимность по целому ряду направлений, они чувствовали себя, как бы униженными. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила, что стремление Запада контролировать вырваться из всех существующих международных обязательств, разрушить глобальную систему, которая предполагала некую совместную ответственность и контроль.

Захарова высказалась о визите Байдена в Киев.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik