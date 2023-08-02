  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:38
168
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова заявила, что Москва поддерживает переговорный процесс между Баку и Степанакертом

0 0

В МИД России оценили работу миротворцев в регионе.

Москва поддерживает запуск переговорного процесса между Баку и Степанакертом. которую Ереван нередко занимает по ключевым вопросам в региональном конфликте. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что миротворцы в регионе ранее уже помогали во встрече делегаций, поэтому специалисты готовы и далее кропотливо работать над сближением подходов сторон регионального конфликта.

Мы поддерживаем запуск переговоров между Баку и Степанакертом. Данная тема находится в повестке дня наших контактов с заинтересованными сторонами.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России добавили, что позиции стран в текущий момент серьезно расходятся на фоне обострения напряженности в Нагорном Карабахе.

МИД России прокомментировал слова Пашиняна о миротворцах в Карабахе.

Фото и видео: МИД России

Теги: азербайджан, арцах, мария захарова, мид, миротворцы, нагорный карабах, степанакерт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии