Захарова заявила, что Москва поддерживает переговорный процесс между Баку и Степанакертом

В МИД России оценили работу миротворцев в регионе.

Москва поддерживает запуск переговорного процесса между Баку и Степанакертом. которую Ереван нередко занимает по ключевым вопросам в региональном конфликте. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что миротворцы в регионе ранее уже помогали во встрече делегаций, поэтому специалисты готовы и далее кропотливо работать над сближением подходов сторон регионального конфликта.

Мы поддерживаем запуск переговоров между Баку и Степанакертом. Данная тема находится в повестке дня наших контактов с заинтересованными сторонами. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России добавили, что позиции стран в текущий момент серьезно расходятся на фоне обострения напряженности в Нагорном Карабахе.

МИД России прокомментировал слова Пашиняна о миротворцах в Карабахе.

Фото и видео: МИД России