Захарова: западные журналисты игнорируют материалы РФ о Донбассе

В МИД РФ объяснили, что СМИ научились отворачиваться от предоставляемых материалов о преступлениях.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что западные журналисты игнорируют материалы РФ о Донбассе. Таким мнением чиновница поделилась с журналистами во время презентации информационной брошюры "25 вопросов о Крыме". Мероприятие транслировалось в аккаунте МИД РФ в социальных сетях. По словам пресс-секретаря, СМИ "физически не дают себе возможности взглянуть правде в глаза" и изучить те материалы, которые им предоставляет Москва.

В частности, Мария Захарова вспомнила ситуацию, которая произошла во время подготовки пресс-конференции главы российского МИД Сергея Лаврова в Анталье. К Захаровой подошла журналистка из американской телекомпании CNN и задала вопросы о ситуации на Украине.

Есть же российская позиция, давайте я Вам сейчас покажу - она даже есть на английском языке. Я дала ей телефон, она прочитала текст, а смотреть фотографии и ролики не стала. Я первый раз увидела, как журналист, отворачивается от материалов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ считают, что на Западе появились десятки тысяч журналистов, которые научились не видеть существующие проблемы, в том числе и те, которые связаны с убийством детей, разрушение социальной инфраструктуры.

Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме.

Фото и видео: МИД России