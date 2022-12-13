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Захарова: встреча военного руководства НАТО отразила желание усугубить ситуацию в Европе

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В МИД РФ напомнили о встрече контактной группы НАТО в Брюсселе по оказанию военной поддержке ВСУ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что встреча военного руководства НАТО отразила лишь желание коллективного Запада усугубить ситуацию в Европе. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Москве. Она пояснила, что на заседании в Брюсселе страны-участницы поднимали вопросы, которые касались обогащения военно-промышленного комплекса блока. В МИД РФ назвали эти встречи как "брюссельскими посиделками".

Бросают все новые силы и ресурсы на конфронтацию с нашей страной, создание очагов нестабильности по ее периметру. Все это может просто плохо закончиться для них самих. Жаль, что осознание этого коллективным Западом может произойти слишком поздно.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ 

Дипломат добавила, что логикой невозможно по-другому объяснить безудержное стремление Запада избавиться от своих военных арсеналов в ущерб обеспечению национальной безопасности.

Захарова: расхождения по украинскому вопросу не мешают России и Израилю продолжать диалог.

Фото и видео: МИД России

Теги: всу, европа, мария захарова, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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