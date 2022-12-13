Захарова: расхождения по украинскому вопросу не мешают России и Израилю продолжать диалог

В МИД РФ рассказали о сотрудничестве с новым еврейским руководством.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что расхождения по украинскому вопросу не мешают России и Израилю продолжать двусторонний диалог. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Дипломат пояснила, что между странами фиксируется продуктивное и конструктивное взаимодействие. В МИД РФ регулярно говорят о своих озабоченностях по ситуации на Ближнем Востоке коллегам из еврейского государства. Однако по большинству из тем удается найти понимание, а общение ведется в традиционно дружественном ключе.

Подчеркну, что по этой конкретной теме у нас существенные расхождения. При этом это не мешает нам продолжать по другим вопросам, которые представляют взаимный интерес, а также доверительный диалог по урегулированию конфликта на Украине. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала провокацией призыв Госдепа к гражданам США отказаться от поездок в Россию.

Фото и видео: МИД России