В МИД РФ рассказали о том, что многие страны "Большой двадцатки" выступают против инициативы США и их союзников.

Вопрос об исключении или изоляции России на площадке саммита G20 ("Большой двадцатки№ не ставится и не обсуждается ни на каком уровне. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария захарова. Чиновница уточнила, что страны-участницы альянса, включая Индию, Индонезию последовательно отвергли американские предложения, выступая принципиально против политизации данного экономического объединения или ущемления отдельных его членов.

В настоящий момент вопрос об исключении или изоляции России на данной площадке не ставится и не обсуждается ни на каком уровне. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила СМИ процессе сформирования саммита G20. Это произошло после мирового кризиса на рынке недвижимости, начавшегося на территории США. Американская сторона смогла обрушить глобальную экономическую систему не из-за техногенной катастрофы или чрезвычайной ситуации, а из-за того, что рынок недвижимости США оказался "огромным пузырем, в котором проводились махинации".

Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией.

Фото и видео: МИД России