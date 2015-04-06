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Захарова: выполнение Киевом "Минска-2" с реинтеграцией Донбасса не входило в планы Запада

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В МИД РФ рассказали, что РФ не могла много лет добиться от Киева выполнения Минских соглашений.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что выполнение Киевом "Минска-2" с реинтеграцией Донбасса не входило в планы Запада. такие сведения чиновница предоставила журналистам в интервью для радио Sputnik. Гостья эфира оценила возможность выполнения властями соседней страны комплекса минских договоренностей.

Не входило это в их планы…никакая реализация минских….никакая реинтеграция Донбасса обратно в состав Украины. Входила кровавая бойня, убийство мирных граждан, геноцид.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила прессе, что западные страны на протяжении семи лет игнорировали призывы с российской стороны оказать давление на Киевский режим, чтобы чиновники выполнили Минские соглашения. В МИД РФ напомнили, что вместо реализации обязательств в Москве увидели "мямленье перед микрофонами без конкретизации позиций".

Захарова: России нечего делать в Совете Европы.

Фото и видео: Rutube / Радио Sputnik

Теги: донбасс, мария захарова, мид, минские соглашение, реинтеграция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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