В МИД РФ рассказали, что РФ не могла много лет добиться от Киева выполнения Минских соглашений.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что выполнение Киевом "Минска-2" с реинтеграцией Донбасса не входило в планы Запада. такие сведения чиновница предоставила журналистам в интервью для радио Sputnik. Гостья эфира оценила возможность выполнения властями соседней страны комплекса минских договоренностей.

Не входило это в их планы…никакая реализация минских….никакая реинтеграция Донбасса обратно в состав Украины. Входила кровавая бойня, убийство мирных граждан, геноцид. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила прессе, что западные страны на протяжении семи лет игнорировали призывы с российской стороны оказать давление на Киевский режим, чтобы чиновники выполнили Минские соглашения. В МИД РФ напомнили, что вместо реализации обязательств в Москве увидели "мямленье перед микрофонами без конкретизации позиций".

Захарова: России нечего делать в Совете Европы.

Фото и видео: Rutube / Радио Sputnik