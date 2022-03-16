Захарова: России нечего делать в Совете Европы

В МИД РФ объяснили, что на площадке СЕ нельзя добиться равноправного сотрудничества.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что России нечего делать в Совете Европы, пока НАТО использует данную международную площадку для собственной пропаганды и информационно-политических кампаний. Такое мнение чиновница высказала в эфире радиостанции Sputnik.

Давным-давно все превратилось в пыль и тлен в Совете Европы. Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды…Мы об этом неоднократно говорили. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что члены Североатлантического военного альянса через соответствующие механизмы во многом формировали повестку дня в рамках СЕ. По словам Захаровой, на данной площадке сейчас невозможно организовать эффективное и равноправное сотрудничество.

Напомним, что 15 марта представители Совета Европы рассказали о том, что получили от России формальное уведомление о выходе государства из состава организации, а также о денонсации Москвой Европейской конвенции по правам человека.

Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах.

Фото и видео: Rutube / Радио Sputnik