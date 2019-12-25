Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах

В МИД РФ рассказали, что "реалистичнее" нужно быть Киеву.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о позициях сторон на переговорах. Чиновница переадресовала вопрос о реалистичности позиций российской и украинской делегаций Киеву. Такое заявление гостья сделала в эфире радиостанции Sputnik.

Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне – относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил прессе, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться. Он добавил, что этот процесс трудно организовывать и проводить, однако важным моментом в этой ситуации является то, что позиции сторон звучат уже реалистичнее.

Зеленский прокомментировал ход переговоров России и Украины.

Фото: МИД России