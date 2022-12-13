Захарова: в Мали "через слово" благодарили Россию за помощь

В МИД России оценили африканское турне Сергея Лаврова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что в Мали представители власти и народа "через слово" благодарили Россию за помощь, которую Москва оказывает африканскому региону и конкретно стране в сложный для нее период времени. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире авторской программе на радиостанции Sputnik. Захарова напомнила о том, что Мали "кинули", вышли с территории и "просто обманули" французы, которые оставили власти один на один с теми проблемами, которые правительство не могло решить. В частности, речь идет о сохранении государственности в условиях накаленной внутренней политической обстановки, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Россия помогла Мали в этих экстренных условиях. В МИД РФ подчеркнули, что оказали поддержку стране не в пропагандистских или рекламных целях, а действенно, эффективно и конкретно.

Был исторический визит, первый визит главы МИД в эту страну. И самое главное, обратите внимание на комментарии малийской стороны, которая, по-моему, через слово благодарила Россию за ту помощь, которую мы оказываем. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала политику Борреля дипломатией преследования.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik