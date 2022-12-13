Захарова назвала политику Борреля дипломатией преследования

В МИД РФ оценили высказывания европейского дипломата.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала линию внешней политики главы европейской дипломатии, представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на самом деле дипломатией преследования". Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik. Гостья программы уточнила, что именно давлением и преследованием занимается Боррель по отношению к третьим государствам.

Я, правда, не знала, что такое возможно, при том, что мы все и на практике видели различные проявления дипломатии: и челночная дипломатия, различная, многосторонняя дипломатия, а вот, мне кажется, уже можно ввести такой термин - дипломатия преследования. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik