В МИД РФ оценили консультации Венгрии с населением по введению антироссийских санкций.

Захарова: в Европе многие задаются вопросом о целесообразности санкций против России. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами упомянула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она прокомментировала давление на Москву как незаконное. Чиновница добавила, что эти ограничения наносят больший вред самим европейцам. Таким образом спикер оценила данные о намерениях венгерского премьер-министра Виктора Орбана организовать национальные консультации для выяснения мнения граждан о санкциях ЕС против РФ. Этот вопрос в МИД РФ считают внутренним делом страны.

В Европе многие задаются вопросом о негативных последствиях для национальных экономик и благосостояния граждан от санкций, которые были введены по линии ЕС, Брюсселя, а на самом деле навязаны Вашингтоном. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили, что санкционная политике не легитимна по решению Совета Безопасности ООН, так как процесс не проходил через каких-либо международно-правовых процедур.По словам Марии Захаровой, дело не в том, что жители региона сочувствуют или разделяют подходы Москвы.

Санкции ударили, где-то отрекошетили, где-то вернулись бумерангом, а где-то просто не попали в цель, а сразу бабахнули на территории стран, которые их же в отношении нас и применили. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова переадресовала в посольство США вопрос о призыве к своим согражданам покинуть РФ.

Фото и видео: МИД России