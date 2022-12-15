Захарова усомнилась, что кандидат на пост посла США в России едет в Москву

В МИД РФ рассказали о позиции иностранки по контактам с Москвой.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова усомнилась в том, что кандидат на пост американского посла в России едет в Москву. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами. Таким образом она прокомментировала вопрос о назначении иностранного дипломата. В МИД РФ пояснила, что складывается такое ощущение, что Трейси не собирается становиться послом в РФ, а будет послом при НАТО. Ранее дипломат из СШа не скрывала, что поддерживает ужесточение Белым домом санкционного давления на РФ. Она также акцентировала свое внимание на введении предельной стоимости на энергетические ресурсы.

До этого видели ее ремарки в СМИ, по-моему, это был полуторачасовой доклад сенаторам о ее видении дальнейшего выстраивания взаимодействия, как она назвала это, с Россией... Она, так, затронула широкий круг двусторонних отношений. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова задалась вопросом о том, точно ли Линн Трейси хочет приехать на работу в Россию, или ее возьмет к себе "какой-то ястребиный политологический центр".

МИД получил от Ватикана извинения за высказывания о чеченцах и бурятах.

Фото и видео: МИД России