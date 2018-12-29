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МИД получил от Ватикана извинения за высказывания о чеченцах и бурятах

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Мария Захарова рассказала о том, что Святой престол обратился к Москве по дипломатическим каналам.

Российское внешнеполитическое ведомство получило от Ватикана официальные извинения за высказывания о чеченцах и бурятах. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница пояснила, что сообщение получено от генерального секретариата и государственного секретаря Пьетро Паролина Святого престола по дипломатическим каналам. В Москве считают инцидент исчерпанным и надеются на дальнейшее конструктивное взаимодействие.

Говорится следующее: госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре равно как и к другим странам и народам мира.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова объяснила прессе, что способность признавать свои ошибки все реже встречается в современном международном общении. Извинения Ватикана за слова понтифика показывает, что Святой престо способен вести диалог и слушать собеседника.

МИД прокомментировал заявления Запада об уклонении России от диалога.

Фото и видео: МИД России

Теги: бурятия, ватикан, извинение, мария захарова, мид, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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