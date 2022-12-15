МИД прокомментировал заявления Запада об уклонении России от диалога

Мария Захарова рассказала о том, что еще год назад Москва хотела согласовать гарантии безопасности.

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявления со стороны коллективного Запада об уклонении России от диалога. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что именно РФ в декабре 2021 года выступила с инициативой по началу переговоров, касающихся гарантий безопасности. Она пояснила, что дипломаты протянули руку американцам, чтобы совместными усилиями заняться мировой стабильностью. Мария Захарова уверена в том, что сегодняшние высказывания являются не цинизмом, а извращенной логикой.

Мы документы разработали, проекты, положили их на стол переговоров. Мы делегации направили во главе с двумя заместителями министра иностранных дел... Мы сделали все для того. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнила, что ключевое предложение было сделано Западу ровно год назад, в тот момент, когда были представлены предложения о гарантиях безопасности.

В МИД прокомментировали признание Польшей России спонсором терроризма.

Фото и видео: МИД России