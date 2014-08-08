Захарова: украинские неонацисты применяют поставляемое США оружие против гражданских

В МИД РФ рассказала об обстрелах ВСУ Донбасса оружием Запада.

Российское внешнеполитического ведомство обвинило Украину в применении американского оружия против мирных жителей. Такое заявление сделала во время регулярного брифинга с журналистами в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам чиновницы, теперь Госдеп США и пентагон обязаны дать комментарии по вопросу, а не отговорки о том, что они направляют военную помощь исключительно ради самообороны Киева.

Н считаются с жизнями мирных жителей, и что самое страшное - детей и подростков. Более того, удары преднамеренно наносятся по тем кварталам Донецка, которые с 2014 года оставались вне зоны огневого поражения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила прессе о том, что говорит о реальных данных, а не о тех провокационных мероприятиях, которые были в Буче или Краматорске.

Мария Захарова рассказала, что Сергей Лавров проведет переговоры с Вучичем.

Фото и видео: МИД России