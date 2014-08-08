Захарова: Лавров проведет переговоры с Вучичем

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры с сербским президентом Александром Вучичем. О соответствующем графике министра иностранных дел журналистам в ходе регулярного брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Москве. Чиновница подчеркнула, что европейский лидер с рабочим визитом посетит столицу РФ 6 и 7 июня.
6-7 июня состоится визит главы ведомства в Республику Сербия. Запланированы встреча с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Российские дипломаты заметили, что делегации должны обсудить двустороннее политическое и экономическое сотрудничество. Также стороны обменяются мнениями по обстановке на Балканском полуострове и актуальным международным проблемам.
Захарова: обещаниям Киева не использовать РСЗО США по целям в РФ верить нельзя.
Фото и видео: МИД России
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