Захарова: Лавров проведет переговоры с Вучичем

В МИД РФ рассказали о визите президента Сербии в Москву.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры с сербским президентом Александром Вучичем. О соответствующем графике министра иностранных дел журналистам в ходе регулярного брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Москве. Чиновница подчеркнула, что европейский лидер с рабочим визитом посетит столицу РФ 6 и 7 июня.

6-7 июня состоится визит главы ведомства в Республику Сербия. Запланированы встреча с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российские дипломаты заметили, что делегации должны обсудить двустороннее политическое и экономическое сотрудничество. Также стороны обменяются мнениями по обстановке на Балканском полуострове и актуальным международным проблемам.

Захарова: обещаниям Киева не использовать РСЗО США по целям в РФ верить нельзя.

Фото и видео: МИД России