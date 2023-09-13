Захарова: у Румынии нет доказательств принадлежности обломков БПЛА России

По ее словам, у румынских представителей нет никакой объективной картины на этот счет.

У Румынии нет доказательств принадлежности обломков беспилотника России. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, у румынских представителей нет никакой объективной картины на этот счет. Она подчеркнула, что никто не может понять, что они пытаются сказать. Также Захарова отметила, что если бы Румыния была озабочена ситуацией с безопасностью в регионе, то вместо обвинений в адрес России не занималась провокациями.

Ранее Захарова заявила, что Россия проведет демарш Британии из-за данных о подготовке украинских ДРГ.

Видео: Telegram / РИА Новости