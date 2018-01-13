Захарова: теракт 29 октября был совершен с участием западных стран

В МИД РФ назвали виновных в совершении атаки на российские корабли.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что теракт 29 октября был совершен с участием стран коллективного Запада. Об этом чиновница упомянула в ходе авторской программы на радиостанции Sputnik, комментируя атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность и реализацию зерновой сделки. Дипломат полагает, что в каких-то моментах гибридная война переходит в прямое противостояние Москве.

Атака 29 октября нынешнего года на наши силы – это проходило с прямым участием западных стран. Об этом говорили. Это и британские специалисты, и американская соответствующая техника, которая находилась в этом районе как раз накануне. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что на задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора" российские суда подверглись нападению со стороны украинских дронов. После этого террористического акта Москва приостановила участие в реализации "зерновой сделки".

Захарова прокомментировала отказ Тинькова от российского гражданства.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik