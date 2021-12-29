Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила о завершающей стадии подготовки ответов России по гарантиям безопасности для НАТО и США. Такой информацией чиновница поделилась в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".

Во-первых, самое главное, была озвучена в сжатом виде, но вся хронология событий, а во-вторых, что наш ответ уже практически готов…мы сейчас, отвечаем на вопрос, будет ли ответ и когда он будет готов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что в содействии с международными партнерами Россия наметила контуры дальнейшей работы по вопросу гарантий. Ведется работа по линии дипломатии. При этом Захарова ответила, что в РФ дадут ответ не так, как это делают западные коллеги. На послание Сергея Лаврова ЕС, НАТО, США и Канада ответили МИД РФ. Однако документы постуили не от тех лиц, кому были адресованы послания. В частности, Россия обращалась к каждому главе МИД, а вместо них ответил за всех сразу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Захарова уверена в том, что руководство ЕС и НАТО не дает возможности странам-членам общаться с другими странами в национальном качестве.

Захарова: никаких условий РФ по выполнению минских соглашений нет.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live