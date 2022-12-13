Захарова сообщила, что Россия не давала пока никаких сигналов партнерам по зерновой сделке

В МИД РФ оценили предложения Антониу Гутерриша по черноморской инициативы.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Россия не давала пока никаких сигналов своим международным партнерам по зерновой сделке. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ в Москве. Таким образом эксперт оценила предложения, отправленные генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем инициативы для российского президента Владимира Путина, которые генсек передал через главу МИД РФ Сергея Лаврова. Мария Захарова пояснила, что все предложения от иностранца уже доложены в Кремль, в настоящий момент по ним ведутся переговоры. Специалисты взяли в межведомственную разработку документ, а решения властей страны будут приняты по итогам этих контактов.

Все материалы доложены президенту Российской Федерации. И все решения будут приниматься после межведомственной проработки. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России