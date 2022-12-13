Захарова назвала кощунственным закон Латвии о запрете празднования Дня Победы 9 мая

В МИД РФ оценили решение Сейма Латвии по празднику.

Новый закон о запрете проведения праздничных мероприятий по случаю Дня Победы, принятый Сеймом Латвии, является кощунственным проявлением правящего режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Очередная демонстрация того, что законодатели этой страны обслуживают реваншистские устремления правящей неонацистской верхушки. Для нее 9 Мая - это не день победы, а день поражения. А для нас - день победы над фашизмом и нацизмом. Нет другого варианта каким-то образом это иначе трактовать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат отметила, что такое решение не является индикатором настроений всего населения Латвии, а речь идет лишь о позиции политических руководителей. Мария Захарова напомнила, что подавляющее количество граждан прибалтийской страны не могут голосовать, а также лишены основополагающего демократического права, поэтому не определяют состав высшего законодательного органа в Латвии.

Захарова считает, что заявления Борреля по России и Китаю "вытканы из лицемерия".

Фото и видео: МИД России