Захарова считает, что заявления Борреля по России и Китаю "вытканы из лицемерия"

В МИД РФ оценили очередное высказывание главы дипломатии Евросоюза.

Насаждение официальным Брюсселем логики блокового противостояния все больше загоняет Евросоюз в изоляцию. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница таким образом оценила слова руководителя верховной дипломатии и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля. Ранее иностранец говорил о том, что регион будет выстраивать отношения со странами, учитывая их позицию в отношении КНР и РФ. В МИД уточнили, что речь идет о тотальной борьбе Евросоюза с альтернативными точками зрения и запугивании.

...Вытканы из ультиматумов и лицемерия, к сожалению, это главные духовные скрепы идеологии и миропорядка, основанного на правилах, и популярности Евросоюзу это все не прибавляет. Попытки исправить все с помощью агрессивной пропаганды. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала события в Доме профсоюзов повторением трагедии Хатыни.

Фото и видео: МИД России