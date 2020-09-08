Захарова: ситуация с Навальным могла быть создана по "написанному сценарию"

Представитель МИД рассказала о том, что Германия не имеет единого источника получения информации о состоянии российского оппозиционера.

Мария Захарова заявила, что ситуация с Алексеем Навальным могла быть создана по "заранее написанному сценарию". Официальный представитель МИД России рассказала в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live" о том, что Берлин не отвечает на запросы Генеральной прокуратуры РФ, а также обращения российских медиков, включая президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля. Ранее в ФРГ заявили, что оппозиционера Навального отравили боевым химическим веществом группы "Новичок".

Нет ничего, есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан был заранее...С одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены. С другой, вердикт уже вынесен. Это как? Таких вопросов огромное количество. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

По словам чиновницы, у Германии нет единого источника получения информации о Навальном. Захарова предположила, что ситуация политизирована и необходимо искать людей, которые "как за веревочки поддергивают различных спикеров различных направлений".

Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования по делу Навального.

Видео: YT / Соловьёв LIVE