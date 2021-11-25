Захарова шуткой ответила на критику США в адрес России по климату

В МИД РФ напомнили о критике по вбросам и выбросам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова шуткой ответила на критику США в адрес Москвы по климату. На брифинге с журналистами чиновница заметила, что раньше Вашингтон обвинял страну в хакерских вбросах, а сейчас - в выбросах. Таким образом спикер ответила на вопрос корреспондента об отношении дипломатов к критике со стороны администрации Джо байдена и бывшего президента Барака Обамы.

Сначала долгие годы нас американские партнеры критиковали за якобы осуществляемые хакерами вбросы. А теперь, видимо, повестка сама себя исчерпала, и они начали нас критиковать за выбросы. То есть, что ни сделай, а повод для критики найдется. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По словам представителя МИД РФ, российская климатическая политика последовательна. А у США по данному вопросу все зависит от приходящих "новых политических деятелей и новых экономических операторов, игроков". Захарова уверена, что это заставляет Америку менять решения практически в противоположном направлении, на 180 градусов. В Москве считают недопустимым политизацию климатической повестки.

МИД РФ призывает Польшу принять меры по прекращению применения силы к беженцам.

Фото и видео: МИД России

