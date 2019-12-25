Мария Захарова оценила миграционный кризис между Минском и ЕС.

МИД РФ призывает Польшу принять меры по прекращению применения силы и других неправовых действий к беженцам. Об этом журналистам на регулярном брифинге в Москве рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница уточнила, что говорит о решении миграционного кризиса, происходящего на границе Минска и Варшавы. Спикер уточнила, что Польша должна досконально провести заслуживающее доверие полное расследование всех инцидентов, зафиксированных СМИ, а также привлечь к ответственности всех виновных.

Призываем предпринять необходимые меры для прекращения неправовых действий в отношении людей, которые пришли туда точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений. Они страдают от нехватки продовольствия, тяжелых погодных условий. Мария Захарова, официальный представитель РФ

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начался летом 2021 года. Ситуация обострилась к 8 ноября. К этому времени у государственной границы Минска и ЕС столпилось несколько тысяч беженцев. Они регулярно предпринимают попытки прорвать ограждения и попасть на другую сторону.

МИД РФ призывает Запад отменить неправомерные санкции против белорусской авиации.

Фото и видео: МИД России

