Мария Захарова оценила введенные воздушные ограничения против Минска.

МИД РФ призывает Запад отменить неправомерные санкции против белорусской авиации. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Чиновница надеется на то, что экономические ограничения в отношении Минска будут пересмотрены. Спикер считает, что страны так и не смогли найти убедительных доводов в оправдании собственной политики, поэтому рассчитывают использовать в своих целях результаты группы ИКАО (ICAO).

Мы призываем страны Запада пересмотреть свои подходы и отменить свои неправомерные ограничительные меры, которые они ввели против белорусской авиации. Нужно иметь хотя бы какую-то честь. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница заметила, что В Москве рассчитывают на объективность и беспристрастность членов группы ИКАО. Минск регулярно заявляет о готовности и намерении сотрудничать с международной организацией.

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Фото и видео: МИД России

