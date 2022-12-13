Захарова считает рекомендации МОК стремлением исключить Россию из мирового спорта. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Чиновница объяснила СМИ, что эти условия от исполнительного комитета Международного олимпийского комитета по допуску российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях и турнирах в нейтральном статусе, а также без национальных флагов и гимнов, продиктованы исключительно стремлением реализовать западную логику.
… стремлениями по исключению нас из мирового спорта, попытки оказать давление, как они говорят, "реализовать политику сдерживания" в отношении нашей страны.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова заявила, что кураторы из Вашингтона гонят украинскую армию на убой.
Фото и видео: МИД России
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