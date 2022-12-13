В МИД РФ оценили условия со стороны МОК с атлетам из России и Белоруссии.

Захарова считает рекомендации МОК стремлением исключить Россию из мирового спорта. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Чиновница объяснила СМИ, что эти условия от исполнительного комитета Международного олимпийского комитета по допуску российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях и турнирах в нейтральном статусе, а также без национальных флагов и гимнов, продиктованы исключительно стремлением реализовать западную логику.

… стремлениями по исключению нас из мирового спорта, попытки оказать давление, как они говорят, "реализовать политику сдерживания" в отношении нашей страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что кураторы из Вашингтона гонят украинскую армию на убой.

Фото и видео: МИД России