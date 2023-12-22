Захарова: русофобия открывает двери в личный ад

Она подчеркнула, что за этим явлением стоит коллективный Запад.

Русофобия открывает двери в личный ад. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат прокомментировала ситуацию с осквернением памятника детям Блокадного в Ереване. По ее словам, подобные действия нередко бывают связаны с насаждением русофобии. Захарова подчеркнула, что за этим явлением стоит коллективный Запад.

Русофобия – это не просто образ. Это квалификация, это сознательные действия, которые имеют под собой фундаментальную основу, концепцию, программу, тактику, целеполагание, очень и очень хорошее мощное финансирование. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова раскритиковала заявление Борреля о примирении России и Украины.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik