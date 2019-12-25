Захарова: раздача оружия населению Украины закончится бойней

В МИД РФ оценили призыв украинского президента для мирных граждан защищать страну с оружием в руках.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что раздача оружия гражданам Украины закончится бойней. Такое заявление чиновница сделала в эфире первого канала, комментируя обращение президента Владимира Зеленского. Тот рассказал ранее прессе о том, что власти страны готовы каждому выдать в руки оружие для защиты родины. В Москве выразили опасения из-за ситуации.

Раздача оружия - это просто конец…Следующее, выпустят из тюрем заключенных? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова добавила, что в настоящее время тиражируемые Западом новости с оценками ситуации вокруг Украины напоминают "сводки из дурдома".

Захарова: спецоперация РФ на Украине нацелена на предотвращение глобальной войны.

Фото: МИД России