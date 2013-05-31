Захарова рассказала о теме Украины в диалоге России с США

В МИД оценили риторику Вашингтона в отношении Донбасса.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала журналисту телеканала "Россия-24" о теме Украины в диалоге Москвы и Вашингтона. По словам чиновницы, вопрос регулярно присутствует в общении между российской и американской сторонами. При этом риторику со стороны Белого дома и Госдепа в МИДе находят неуместной и грубой.

Иногда с элементами фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе тоже прибегают к этому приему. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что 14 мая президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украину "медленно, но верно превращают в какой-то антипод РФ". По словам главы государства, официальный Киев занимается зачисткой политических сил оппонентов, которые выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

Захарова рассказала об итогах встречи Лаврова и Блинкена.

Видео: YouTube / Россия 24