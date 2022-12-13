Захарова рассказала о разговоре в МИД с послами США, Британии и Канады

В МИД РФ рассказали о неуместной реакции Запада в адрес иноагента.

Разговор с вызванными в российское внешнеполитическое ведомство послами США, Великобритании и Канады был жестким. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница объяснила, что иностранные дипломаты в Москве посетили здание МИД из-за недопустимых высказываний после вынесения приговора иностранному агенту (по постановлению Минюста РФ) Владимиру Кара-Мурзе. Мария Захарова добавила, что если послы продолжат вести себя подобным образом, то их поведение будет считаться Россией как не соответствующим статусу.

Вчера они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить, как-то спустить на тормозах, нет, конечно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Московский государственный суд 17 апреля проговорил Владимира Кара-Мурзу к лишению свободы на 25 лет в колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене и дискредитации Вооруженных сил РФ. В МИД РФ считают, что поддержка послом США, Канады и Британии иностранного агента в РФ напоминали миру о перформансе и связано со вмешательством во внутренние дела суверенного государства при поддержке "агентов влияния".

Это создание иллюзии, формирование восприятия у широкой аудитории защиты прав человека и демократических свобод. Они не занимаются этим в реальности. Если бы они занимались этим в реальности, то начали бы со своих собственных стран. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что послы имеют право давать интервью журналистами и делать официальные заявления относительно его функциональных обязанностей. Речь идет о комментариях двусторонних повесток и политике его государства. Однако послы не могут заниматься информационной работой.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik