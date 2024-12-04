В МИД РФ напомнили о темах, которые министр поднял во время общения с иностранцем.

Интервью российского главы из внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет для широкой общественности на днях. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что министр подробно изложил иностранцу о положении дел на украинской территории, работе киевского режима и вероятном будущем европейского региона и зоны конфликта.

О том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала сторонников эскалации на Украине "полудохлыми курами".

Фото и видео: МИД России