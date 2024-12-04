В МИД РФ указали на военную поддержку ВСУ коллективным Западом.

В российском министерстве по иностранным делам назвали сторонников эскалации регионального конфликта на Украине не европейскими ястребами, а "полудохлыми курами". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница добавила, что западные СМИ уведомили читателей о передаче международными союзниками Вооруженным силам Украины до 150 дальнобойных ракет британского и французского производства Storm Shadow и Scalp.

Администрация Байдена и европейские какие-то полудохлые куры, ястребами их назвать сложно...до вступления в должность нового президента США пытаются гарантированно обеспечить ВСУ продолжение боевых действий в 2025 году. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова объяснила, зачем в США навязывают гендерную самоидентификацию.

Фото и видео: МИД России