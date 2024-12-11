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Захарова рассказала, как западники издевались над трагедией в Беслане

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В МИД РФ напомнили о сообщениях западных СМИ о теракте.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что для нее стало "чудовищным откровением" то, как коллективный Запад издевался над трагедией в Беслане. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.  Дипломат напомнила о том, что речь идет о ситуации, когда бывшие международные партнеры находились в России и обвиняли в трагедии Москву, а не тех террористов, которые направляли боевиков, вооружали их и принимали непосредственное участие в организации этого кровавого преступления.

Ввместо слов сочувствия, сопереживания, вместо проанализированных предпосылок, первопричин этой истории.... вы знаете что было написано? В центральной американской печати, в одной из центральных американских газет было написано "Через год Россия не удосужилась даже поставить памятник жертвам Беслана". Нормально?

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала заключительную речь Байдена.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: запад, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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