В МИД РФ оценила внешнюю политику США при действующей администрации Белого дома.

Действующий американский лидер Джо Байден в своей заключительной речи, посвященной проблемам внешней политики, рассказал общественности о том, как и кому власти в Вашингтоне сделали хуже. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Иностранный политик заметил, что ША сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство. Он пообещал, что Китай по экономическим показателям никогда не обгонит США. По мнению главы Белого дома, международные союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать оказывать поддержку армии киевского режима.

Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве России сравнили речь Байдена с пресс-конференцией, проводимой по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году от министра Сергея Лаврова.

Захарова: катастрофа в Лос-Анджелесе вскрыла всю совокупность проблем США.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik