Захарова: публикация переписки Лаврова с МИД Франции и ФРГ сформирует непредвзятое мнение

В МИД РФ рассказали, зачем разместили в открытом доступе дипломатические письма Сергея Лаврова по "нормандскому саммиту".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что публикация переписки главы МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ формирует непредвзятое мнение относительно несостоявщегося саммита в "нормандском формате". Такую позицию чиновница высказала во время эфира на телеканале "Россия-1" в рамках передачи "Москва. Кремль. Путин".

Публично министр иностранных дел Сергей Лавров их неоднократно поправлял, очень интеллигентно, между прочим, и вежливо. Они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают, и не только они одни, но и вся общественность. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что 17 ноября МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку Сергея Лаврова с Хайко Маасом и Жан-Ив Ле Дрианом относительно переговоров по подготовке и проведению "нормандского саммита".

Кремль назвал публикацию переписки Лаврова "блестящим шагом".

Фото: МИД России

