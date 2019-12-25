Захарова: публикация переписки Лаврова с МИД Франции и ФРГ сформирует непредвзятое мнение

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что публикация переписки главы МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ формирует непредвзятое мнение относительно несостоявщегося саммита в "нормандском формате". Такую позицию чиновница высказала во время эфира на телеканале "Россия-1" в рамках передачи "Москва. Кремль. Путин".
Публично министр иностранных дел Сергей Лавров их неоднократно поправлял, очень интеллигентно, между прочим, и вежливо. Они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают, и не только они одни, но и вся общественность.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Напомним, что 17 ноября МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку Сергея Лаврова с Хайко Маасом и Жан-Ив Ле Дрианом относительно переговоров по подготовке и проведению "нормандского саммита".
Кремль назвал публикацию переписки Лаврова "блестящим шагом".
Фото: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все