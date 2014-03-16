Захарова прокомментировала слова экс-премьера Болгарии о "руке Кремля"

В МИД России прокомментировали обеспокоенность Кирила Петкова о воздействии Москвы на Болгарию.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала слова экс-премьера Болгарии Кирила Петкова о "длинной руке Кремля". Ранее иностранный политик высказал озабоченность о влиянии РФ на мир. При этом в МИД РФ не видят смысла с точки зрения логики и правды комментировать отдельные заведомо ложные утверждения о "вмешательстве" во внутренние дела Болгарии.

Не видим смысла комментировать утверждения о коррупции как нашем "основном внешнеполитическом инструменте" на Балканах и "обработке" местных политиков путем организации "выездных туров" в Грецию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница полагает, что спекуляция "российской угрозой" во внутриполитических и прочих иных корыстных целях со стороны Запада является реальным признаком политической агонии, в которой оказались страны.

Посол России в Британии захотел посмотреть на диалог Трасс с Путиным.

Фото: МИД России