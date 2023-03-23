В МИД РФ рассказали, какие угрозы представляют от себя новые поставки Лондона для ВСУ.

Разрушительные действия коллективного Запада представляют из себя своеобразный стандарт для евроатлантических стран. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала планы Великобритании отправить киевскому режиму боевые припасы с обедненным ураном. Она назвала лукавыми высказывания о том, что для мира нет никакой угрозы при использовании данных снарядов. В качестве негативно примера применения такого вооружения в МИД РФ сочли ситуацию в Ираке и Югославии.

Но когда они говорят, что все это применяется ими регулярно и отвечает их стандартам — вот здесь они не обманывают. Это действительно для них норма — использование таких снарядов, которые приносят такие последствия. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница напомнила коллегам о том, что напомнила, эти боеприпасы несут угрозу не только тем, кто их использует, но и будущим поколениям, почве в регионе.

Захарова: действия МУС не могут оказать влияние на участие делегаций России в работе ООН.

Фото и видео: МИД России