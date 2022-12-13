В МИД РФ напомнили об ужасах Холокоста во времена Второй мировой войны.

Маррия Захарова призвала помнить тех, кто освобождал Освенцим и чтить тех, кто не только находился в данном лагере Смерти, но также и освобождал его от фашистов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в Москве. Чиновница напомнила об ужасах нацистских концлагерей. Она пояснила, что ничего не может сравниться с теми фотографиями, которые советские солдаты нашли в концлагере после того, как освободили заключенных.

Мы обязаны беречь священную память о событиях Второй мировой войны. Память о тех, кто пожертвовал своими жизнями во имя освобождения тех, над кем издевались, заслуживает не меньшей почести. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Международный День памяти жертв Холокоста отмечаются 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" считался крупнейшим нацистским лагерем смерти. Его жертвами стали порядка 1,4 миллиона человек, из которых 1,1 миллиона - еврейского происхождения. В 1947 году на месте трагедии был сформирован музей, а в 1979 году его включили в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

Захарова назвала помощь Запада "питательной средой" для коррупции на Украине.

Фото и видео: МИД России