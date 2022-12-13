Захарова назвала помощь Запада "питательной средой" для коррупции на Украине

В МИД РФ оценили коррупционный скандал в Киеве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала помощь Запада "питательной средой" для коррупции и бандитизма на Украине. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга в Москве. В МИД РФ сочли скандальную ситуацию с киевским режимом "схемой, в которой задействовано огромное количество людей", которые разворовывали деньги в "мировых масштабах".

Западная помощь, собственно говоря, является кровеносной системой, питательной средой для этого самого процветающего бандитизма. Масштаб этой коррупции на данный момент не поддается никакому анализу, настолько это зашкаливающие показатели. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила, что власти США "в предвыборном угаре" начали ставить вопрос об аудите оправленных денежных средств киевскому режиму, чтобы придать этой системе прозрачность, упорядоченность, так как люди в стране стали спрашивать о том, куда ушли средства, выделенные на помощь Украине. Мария Захаровой полагает, что украинский президент Владимир Зеленский считает, что "коррупцию на Украине можно уничтожить вместе с Украиной".

Захарова назвала статью Кулебы для Politico "чудесами вранья" .

Фото и видео: МИД России